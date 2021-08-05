РИАМО - 5 авг. На северо-востоке Москвы построено 19 домов по реновации с начала реализации программы, дома ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, Северо-Восточный административный округ - один из лидеров среди округов по строительству жилья по реновации.

«На данный момент в округе в эксплуатацию введено 19 новостроек, еще 22 дома находятся в стадии строительства», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что округ входит в пятерку лидеров по числу подобранных «стартовых» площадок. В адресный перечень включены 74 площадки мощностью 973,0 тыс. кв. м.

«Всего в округе в программу реновации включено 499 домов общей площадью 1414,8 тыс. кв. м. В них проживают 86,5 тысяч жителей», - отметил Бочкарев.

На данный момент переселение ведется в таких районах, как Северное Медведково, Бабушкинский, Южное Медведково, Северный, Лосиноостровский, Марьина Роща, Ярославский и Ростокино.

Ранее столичный градоначальник осмотрел дом, строящийся по программе реновации на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе Северо-Восточного округа столицы. Мэр отметил высокое качество строящихся по программе реновации домов, подчеркнув, что капитализация новостройки на ул. Тайнинская вырастет в 1,5-2 раза по сравнению с пятиэтажкой, подлежащей сносу.

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