В 2021 году завершится строительство девяти станций Большой кольцевой линии и откроется после реконструкции станция «Каховская». В дальнейшем новые станции появятся на Кольцевой, Сокольнической, Арбатско-Покровской, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях. Также запланировано строительство трех новых веток метро – Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской. В какие сроки в Московском метрополитене появятся новые станции, смотрите в инфографике РИАМО.