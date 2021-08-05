РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Детскую игровую площадку по программе губернатора Подмосковья «Формирование современной комфортной городской среды» установили на улице Майкла Луна, 8 в Балашихе, также в нормативное состояние привели пешеходные дорожки, установили новое освещение и лавочки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов в рамках рабочей поездки проверил благоустройство дворовых территорий в микрорайоне Балашиха-2.

«Сегодня мы увидели, как оборудуются детские площадки. Самое главное, что в настоящее время мы всегда выслушиваем мнение жителей. А именно, что они хотят видеть на площадке, какое наполнение. Также в рамках программы благоустраивается и придомовая территория: появляются новые парковочные места. Пешеходные дорожки прокладываются там, где чаще всего ходят сами жители», - сказал Черкасов.

Он добавил, что в рамках работ были учтены пожелания жителей прилегающих домов.

Помимо площадки на улице Майкла Луна, 8, парламентарий проверил ход строительства детской игровой площадки между домами 13, 15, 17/10 корп. 2 на улице Калинина, домом 14/6 на улице Свердлова и 8 на улице Кудаковского. Работы там планируют завершить до конца сентября.

По словам начальника управления благоустройства Максима Сидоркина, комплексное благоустройство подразумевает наличие обязательных 8 элементов.

«Здесь, помимо 2 детских площадок, мы создаем контейнерную площадку, необходимую для 3 домов. Много создаем пешеходных дорожек, спиливаем аварийные деревья, устанавливаем освещение. С жителями встречаемся, обсуждаем, прислушиваемся к их мнению, стараемся делать так, как они хотят», - подчеркнул Сидоркин.