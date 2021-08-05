РИАМО - 5 авг. В Подмосковье с начала лета строительные работы в рамках программы социальной газификации завершились в 8 населенных пунктах. Подключено уже 469 домовладений, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Жители региона принимают активное участие в программе.

«У нас уже подписано восемь актов о завершении социальной газификации. Это значит, что уже восемь населенных пунктов Московской области полностью газифицированы по социальной газификации», - сказал Баранов.

Он пояснил, что в подписании акта принимают участие жители и администрация муниципалитета.

«В ближайшее время будет подписан 21 акт по газификации населенных пунктов. Мы идем даже с опережением графика», - подчеркнул генеральный директор компании.

Баранов добавил, что планка в 500 подключенных домовладений будет пройдена уже на этой неделе.

В рамках программы социальной газификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, газопровод проводят бесплатно до границ участка на территории населенных пунктов. Чтобы провести газ в дом, можно заключить комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>