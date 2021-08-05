РИАМО - 5 авг. Сертифицированные компании по обслуживанию газового оборудования переходят на постоплату с 1 сентября, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Проработаны все типы и виды регламентных работ. Все сотрудники должны предоставлять стандартный перечень работ, уточнил Самарин.

«Мы переходим на новую систему оплаты. С 1 сентября все компании, которые по офертам вас обслуживали будут обслуживать не по предоплате, а по постоплате», - сказал Самарин.

Он отметил, что они будут получать деньги равными платежами 12 месяцев до оказания следующей услуги.

В Подмосковье более 1,9 млн квартир оборудованы газовыми плитами, колонками, водонагревателями и котлами.

Ранее в региональном Минэнерго сообщили, что установлена система постоплаты за техническое обслуживание газового оборудования в квартирах, то есть, когда жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.

Жителям региона напоминают о необходимости поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы, расположенные внутри квартиры: газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа. Для этого каждый собственник должен лично или через свою управляющую организацию заключить договор на его техобслуживание. Договор необходимо заключать исключительно со специализированной организацией, включенной в реестр.