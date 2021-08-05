РИАМО - 5 авг. Сертифицированные компании по обслуживанию газового оборудования переходят на постоплату с 1 сентября, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Проработаны все типы и виды регламентных работ. Все сотрудники должны предоставлять стандартный перечень работ, уточнил Самарин.
Он отметил, что они будут получать деньги равными платежами 12 месяцев до оказания следующей услуги.
В Подмосковье более 1,9 млн квартир оборудованы газовыми плитами, колонками, водонагревателями и котлами.
Ранее в региональном Минэнерго сообщили, что установлена система постоплаты за техническое обслуживание газового оборудования в квартирах, то есть, когда жители будут платить только после того, как к ним придут специалисты газовой компании.
Жителям региона напоминают о необходимости поддерживать в надлежащем техническом состоянии газовые приборы, расположенные внутри квартиры: газовые плиты, водонагреватели, котлы, газовые горелки и приборы учета газа. Для этого каждый собственник должен лично или через свою управляющую организацию заключить договор на его техобслуживание. Договор необходимо заключать исключительно со специализированной организацией, включенной в реестр.
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