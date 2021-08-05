РИАМО - 5 авг. Отмечается большая заинтересованность жителей Подмосковья в реализации программы социальной газификации. Работы ведутся уже в 310 населенных пунктах 39 округов региона, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Активность жителей высокая. Запрос большой. Сотрудники «Мособлгаза» работают по адресам. Я прошу у жителей немножко терпения. В ближайшее время дойдем до каждого, кто обратился», - сказал Баранов.

Всего в Московской области в программу социальной газификации вошли 2,9 тыс. населенных пунктов. До конца 2022 года газ бесплатно проведут до границ участков, где проживают 300 тыс. человек.

Для удобства проведения газа непосредственно на территории домовладения, а также установки необходимого оборудования был разработан комплексный договор. Собственник самостоятельно может выбрать подходящее пакетное предложение.

«На сегодняшний день жители подали 62 тыс. заявок на комплексный договор. Из 115 тыс. домовладений более половины подтвердили востребованность», - отметил Баранов.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>