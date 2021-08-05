РИАМО - 5 авг. Бывшего чиновника администрации Чеховского района (сейчас – городской округ – ред.), обвиняемого в крупном мошенничестве с землей, экстрадировали из Германии в РФ, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Германии экстрадирован гражданин России Игорь Грыжанов. Бывший сотрудник администрации Чеховского района Московской области обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2004 по 2016 год Грыжанов вместе с другими должностными лицами участвовал в оформлении незаконных сделок, связанных с земельными участками. Ущерб от их действий составил более 560 млн рублей.

В июне 2017 года в отношении Грыжанова и сообщников возбудили дело по фактам мошенничества, однако бывший чиновник смог скрыться от следствия.

В феврале 2019 года на основании запроса ГУ МВД России по Московской области мужчину объявили в международный розыск.

«Грыжанов задержан на территории Германии и сегодня передан представителям российских правоохранительных органов для экстрадиции в Россию», – резюмировала Волк.