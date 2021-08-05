РИАМО - 5 авг. С начала года сельхозпредприятия Подмосковья произвели более 369 тыс. тонн молока. По валовому производству продукта лидируют Коломна, Луховицы и Сергиево-Посадский округ, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

По сравнению с прошлым годом прирост составил 3%.

«Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях с начала года увеличилось на 2,5 тыс. голов, то есть на 3,4%, и составило порядка 87 тыс. голов», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Воскресенский.

Он добавил, что по среднесуточному производству молока на корову получено свыше 22 кг.

Диетолог рассказала, какие компоненты вызывают непереносимость молока>>