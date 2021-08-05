РИАМО - 5 авг. Предстоящие выходные, а также начало следующей недели в Москве станут лебединой песней этого лета. В эти дни ожидается последняя 30-градусная жара в этом сезоне, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас в столице установилась дождливая погода. За три дня может выпасть 15-17 мм – это 20% месячной нормы осадков. А 6 августа за сутки в осадкомеры попадет 1 ведро дождевой воды.

«Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне», – написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, последние дни августа будут вполне соответствовать многолетним значениям. Поэтому примерно к 24-25 августа в Центральной России наступит метеорологическая осень. Средняя температура воздуха составит ниже плюс 15 градусов.

При этом начало сентября будет 0,5-1 градус теплее нормы, но только с 60% количеством осадков, что указывает на высокую вероятность в этот период антициклональной погоды и классического бабьего лета.

А в середине сентября температура вернется в норму и даже иногда будет ниже средних значений.

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