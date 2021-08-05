РИАМО - 5 авг. Москвичи подали 300 тыс. заявлений на участие в онлайн-голосовании, зарегистрироваться можно до 23:59 13 сентября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет об онлайн-голосовании, которое пройдет в городе с 17 по 19 сентября. Все заявки проверит российский ЦИК. Благодаря этому подтвердится право человека голосовать.

Финальные подсчеты заявок подведут после 13 сентября. Участвовать в голосовании могут все граждане РФ старше 18 лет, постоянно зарегистрированные в Москве и имеющие полную учетную запись на портале mos.ru.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Кроме того, сделать это можно при помощи мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. Однако по решению Центральной избирательной комиссии выборы будут проходить три дня — с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 по местному времени на избирательных участках и на дому. Россияне определят депутатов Госдумы восьмого созыва.

Подсчет голосов в первые два дня производить не будут: бюллетени, извлеченные из ящиков в эти дни, сотрудники избирательных комиссий должны будут запечатать в пакеты и убрать в сейфы.

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