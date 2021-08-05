РИАМО - 5 авг. В сентябре планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Дрезне Орехово-Зуевского округа. Здание уже достроено, проводится пусконаладка сетей и систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Сотрудники ведомства провели на объекте выездное совещание, в ходе которого обсудили подготовку комплекса к вводу.

Здание в 2 этажа площадью в 2,3 тыс. кв. метров включает душевые, раздевалки, бассейн, тренерскую, зал с тренажерами, кабинет врача. В ФОКе также предусмотрены административные и технические помещения.

Прилегающую к комплексу территорию благоустроили и озеленили. Для гостей и сотрудников обустроили автомобильную парковку и места для отдыха.

ФОК на улице Южной в Дрезне - один из проблемных объектов Орехово-Зуевского округа. Его начали строить еще 6 лет назад, но из-за расторжения контракта работы были приостановлены.