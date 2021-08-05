РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В четверг в городском округе Мытищи состоялась встреча с руководителями компаний, в рамках которой обсудили меры поддержки промышленных предприятий и национальный проект «Производительность труда», передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В ходе встречи обсудили такие вопросы как налоговые льготы; выделение земельного участка без конкурса; субсидия на компенсацию затрат на создание инженерной инфраструктуры; программы поддержки малого и среднего предпринимательства; региональные направления поддержки внешнеэкономической деятельности предприятий Московской области. Также обсудили привлечение инвестиций, сопровождение и реализация инвестиционных проектов, развитие инвестиционной инфраструктуры.

«Это всегда интересно, если предлагают помощь. На предприятии некоторые моменты мы можем не уловить, не увидеть или не заметить каких-то бизнес процессов, которые виднее экспертам со стороны. Хочется движения, услышать и опробовать новые интересные методы, которые может быть не знают наши специалисты», - сказала представитель компании ООО «Мед ТеКо» Елена Сироткина.

Также присутствующим рассказали о механизме вступления в национальный проект «Производительность труда» и о реализации проектов по внедрению «Бережливого производства». Обсудили и опыт реализации на территории Московской области, программы обучения и привилегии для участников.