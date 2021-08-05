РИАМО - 5 авг. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому городскому округу совместно с сотрудниками пожарно-спасательной части №127 Раменского гарнизона пожарной охраны провели профилактическое мероприятие для детей из детского сада «Сказка» в Бронницах, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во время встречи инспекторы напомнили ребятам телефоны экстренных служб, а также рассказали о правилах пожарной безопасности в быту.

Еще ребята узнали о последствиях игр с огнем и подробно разобрали действия в случае возникновения пожара.

Также воспитанникам детского сада рассказали о первичных средствах пожаротушения и правилах использования средств индивидуальной защиты.

Пожарные познакомили ребят с особенностями своей профессии, показали оснащение пожарного автомобиля, продемонстрировали подачу воды от автоцистерны и ответили на интересующие подрастающее поколение вопросы.