РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В Подольске проведут инструктаж работников общественного транспорта по предоставлению услуг инвалидам, сообщила замглавы по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

В четверг в администрации округа прошел координационный совет по делам инвалидов. На нем в частности обсудили доступность общественного транспорта для маломобильных граждан.

По итогам совета приняли решение провести в сентябре инструктаж работников, в том числе водителей и кондукторов, рассказать, как помочь инвалидам и маломобильным группам граждан комфортно передвигаться по городу на общественном транспорте.