РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поблагодарил пожарных за работу на тушении лесного пожара, который произошел в июле, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В торжественной церемонии награждения коллектива пожарно-спасательной части №227 в Нахабине в четверг также принял участие начальник Красногорского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Михаил Кузнецов.

Глава Красногорска поблагодарил пожарных за слаженную и оперативную работу во время тушения природного пожара 12 июля в районе Рождественского участкового лесничества. В ликвидации возгорания были задействованы 54 человека и 29 единиц техники, включая авиацию.

«Буквально только что пожарный расчет отправился на экстренный выезд. Хочу пожелать, чтобы тревоги в основном были учебными, ну и, традиционно, сухих рукавов», - сказал Спасский.

Руководитель муниципалитета ознакомился с техническим оснащением части и вручил ПСЧ №227 наборы инструментов для ремонта легкового и грузового транспорта, благодаря которым незначительные технические неполадки водители-механики смогут устранять прямо на месте.

Благодарственными письмами администрации Красногорска за высокий профессионализм и оперативность реагирования при ликвидации лесного пожара 12 июля 2021 года на территории городского округа награждена группа сотрудников 227-й пожарно-спасательной части Красногорского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», Истринский филиал ГКУ МО «Мособллес».