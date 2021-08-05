РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. С начала работы офиса социальной газификации в Домодедове заключили 67 комплексных договоров на социальную газификацию, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Многофункциональный офис начал работать 20 июля по адресу: село Ям, Больничный проезд, дом №7А. Сюда можно обратиться также и по другим вопросам: перерасчет за ТКО, выписки из ЕГРН, регистрация права.



Офис работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00.