РИАМО - 5 авг. В подмосковном Ногинске начал работать современный распределительный центр сети «Магнит», в котором работу получили более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Общая площадь комплекса составляет около 33 тыс. кв. м. В состав нового комплекса входят склады хранения в естественных условиях и со встроенными холодильными камерами, а также склады непродовольственной продукции, административно-бытовой корпус и цех по переработке вторсырья.

«Сегодня в Подмосковье работают около 1,3 тыс. магазинов «Магнит». Снабжают их два распределительных центра, расположенных в Дмитровском округе и Коломне. Объект в Ногинске будет обслуживать около 400 торговых точек столицы и области. Работу на новом складе получили более 1 тыс. человек», — сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Свою продукцию на склад будут отгружать федеральные поставщики, а также локальные производители. Распределительный центр ежесуточно принимает порядка 1,5 тыс. т товаров, непрерывно задействовано около 40 единиц грузовой техники.

Логистический комплекс максимально автоматизирован для хранения, отбора и доставки продукции. Компания контролирует качество продукции в онлайн-режиме: распределительный центр оснащен системой удаленного мониторинга температурного режима с помощью датчиков в камерах хранения, в зоне загрузки товаров в машины и в самих рефрижераторах.

Новый распределительный центр позволит повысить эффективность логистики магазина в регионе, а также сократить себестоимость и сроки поставки товаров.

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