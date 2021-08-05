РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 авг. Выпускники спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Домодедова, члены спортклуба «Олимпионик» на базе школы №4 Кирилл Смирнов и Сергей Любарец завоевали право участвовать в Спартакиаде молодежи России по пляжному волейболу, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Волейболисты стали лучшими по Московской области на соревнованиях Центрального федерального округа, которые проходили в городе Орле.

Спартакиада пройдет с 8 по 13 августа в Вологде. Смирнов и Любарец отправятся туда в составе команды ЦФО вместе со своим тренером Виктором Ткачевым.