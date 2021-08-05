РИАМО - 5 авг. Одно из системообразующих предприятий Московской области, расположенное в Ленинском округе, - РПО ГК «Албес» - отметило 25-летие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Компания выпускает строительно-отделочные материалы, в том числе потолочные конструкции, фасадные системы и так называемые чистые помещения для оборудования операционных и медицинских лабораторий. С использованием продукции «Албеса» скомплектовано около сотни объектов здравоохранения по всей России, в том числе - 16 госпиталей министерства обороны РФ, построенных в период пандемии.

С юбилеем и предстоящим Днем строителя коллектив компании поздравили глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов и депутат Мособлдумы Владимир Жук. Они отметили наградами лучших сотрудников предприятия.

«Гордимся, что объекты Сочинской Олимпиады и чемпионата мира по футболу 2018 года, а также многие аэропорты, станции метро, торговые центры построены с использованием продукции предприятия Ленинского округа. Особая благодарность - за участие в строительстве медицинских объектов в период борьбы с коронавирусом, благодаря чему были спасены сотни человеческих жизней», - подчеркнул глава муниципалитета Дмитрий Абаренов.