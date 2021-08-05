РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. В подмосковном Подольске 14 августа пройдет шахматный турнир, посвященный Дню физкультурника, начался прием заявок, сообщили организаторы турнира.

Подготовкой и проведением соревнований занимается МУ СШОР «Пахра», мероприятие пройдет на стадионе «Труд».

Турнир проведут по швейцарской системе «Семь туров», контроль времени 10+2, обсчет рейтинга ФШР.

Открытие соревнований в 11:00, начало первого тура в 11:15. Регистрация участников в день проведения соревнования - с 10:00 до 10:45.

Предварительные заявки обязательны, их нужно присылать до 13 августа на электронный адрес: Pyatashov@yandex.ru.