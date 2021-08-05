РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В Мытищинскую городскую клиническую больницу поступил автомобиль Lada Largus для перевозки пациентов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Автомобиль предназначен для доставки медицинской бригады к пациенту и оказания ему первой помощи в пути следования до медицинского учреждения. Автомобиль вмещает лежачего пациента на носилках и двух сопровождающих.

Машина поступила в Мытищинскую ГКБ укомплектованной всем необходимым, в том числе набором зимних шин.