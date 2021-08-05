РИАМО - 5 авг. Российский борец Заур Угуев завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио, она стала 16-ой в коллекции сборной РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Угуев стал чемпионом на турнире в весовой категории до 57 кг. В финале он боролся с представителем Индии Кумаром Рави и победил со счетом 7:4. Бронзовые медали достались Нурисламу Санаеву из Казахстана и американцу Томасу Гилману.

После победы Угуева Россия остается на 5 месте в общем медальном зачете. Помимо 16 золотых медалей, на счету национальной сборной 21 серебро и 19 бронзовых наград.

Игры-2020 стартовали 23 июля в Токио. Олимпиада продлится до 8 августа.