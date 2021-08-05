РИАМО - 5 авг. Дождь начался в Красногорске, Химках, Долгопрудном, Лыткарине, Домодедове и Видном, также в столичном Зеленограде, следует из данных сервиса «Яндекс.Погода».

Осадки уже есть на севере, северо-востоке и востоке Москвы.

Ранее москвичей предупредили о вечерней грозе с дождем. В течение дня погода будет определятся атмосферным фронтом с запада — придут массивные дождево-кучевые облака.

В четверг на территории Москвы и Московской области температура воздуха составит до 25 градусов.

Затопивший Европу циклон и изменчивый август: каким будет конец лета в Московском регионе>>