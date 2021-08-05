РИАМО - 5 авг. Весной этого года началось благоустройство стадиона «Юность», который расположен в Северном Медведкове в Москве. Здесь планируют заменить трибуны, покрытие беговых дорожек и провести другие работы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В четверг ход благоустройства осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Также строителям нужно будет обновить искусственный газон на футбольном поле. А рядом с полем появится многофункциональная спортивная площадка для игры в баскетбол и волейбол с прыжковой ямой, новым комплексом воркаут и столами для настольного тенниса.

Работы коснутся и школьного двора. Там появятся скамейки с навесами для родителей, которые ожидают детей после уроков.

Кроме того, приведут в порядок и прилегающие к школьному стадиону дворы – около домов №№5 и 7 по улице Грекова и дома №5, корпус 4 по Широкой улице. Здесь отремонтируют пешеходные тропинки, места для отдыха, обустроят детские площадки, заменят уличное освещение. Еще появится газон, цветы, новые кустарники.

Работы выполнены на 70%. Завершение работ намечено на конец августа.