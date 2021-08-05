РИАМО - 5 авг. Новостройку в рамках столичной программы реновации на Тайнинской улице планируют ввести в эксплуатацию в этом году, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел работы по строительству нового дома по программе реновации в Лосиноостровском районе столицы.

«В рамках программы реновации мы уже завершили строительство свыше 130 новых домов. Более 300 домов находится в разных стадиях проектирования и строительства. В том числе, в Лосиноостровском районе на северо-востоке города мы уже заселяем один дом, а в конце года сдадим еще одну новостройку на Тайнинской улице», – подчеркнул Собянин.

В Лосиноостровском районе столичная программа реновации коснется более 12 тыс. жителей из 68 домов. Там уже выбрано 14 стартовых площадок общей мощностью 127,2 тыс. кв. м. жилья.

Летом прошлого года там заселили первый дом по реновации, расположенный на Изумрудной улице. Новостройка на Тайнинской улице, как и многие объекты реновации, строится по индивидуальному проекту. Высота дома – 18 этажей.

Здание рассчитано на 168 квартир, в том числе 57 однокомнатных, 93 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Их общая площадь – 9,2 тыс. кв.

После завершения строительства двор благоустроят. В конце этого года в новостройку переедут 128 семей – 341 человек.

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