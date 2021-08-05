РИАМО - 5 авг. Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе стартовала в сентябре прошлого года, все работы должны закончиться в 2022 году, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2011 года в столице реконструировали или создали с нуля 18 развязок на МКАДе. В планах на ближайшие 3 года реконструкция еще 4 развязок.

«В результате мы устраним практически все узкие места на МКАДе и обеспечим безопасные и предсказуемые условия движения по этой важнейшей городской магистрали», - сказал Собянин.

Развитие этих дорог серьезно улучшит условия движения в северо-восточном секторе МКАДа, считает градоначальник.

Согласно проекту, сооружение «клеверного» типа будет заменено на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности. Всего в рамках проекта будет построено 8,7 км дорог, среди которых 4 новых искусственных сооружения общей протяженностью 1,6 км.

2 новые двухполосные левоповоротные эстакады-съезды позволят водителям выезжать с Осташковской улицы на внешнюю сторону МКАД и с Осташковского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Также реконструируют существующие съезды на и с МКАД.

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