РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. С начала сезона аренды электросамокатов жители и гости городского округа Люберцы совершили 88 тысяч поездок, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«С 10 апреля в Подмосковье стартовал сезон проката электросамокатов, сейчас около 4,5 тысяч самокатов можно арендовать в 12 округах. Жители городского округа Люберцы вошли в число самых активных пользователей и совершили с начала сезона 88 тысяч поездок», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он напомнил, что для безопасности движения скорость самокатов в парках и многолюдных местах ограничена до 15 км/ч.

«При поездках на электросамокатах помните о своей безопасности и правилах дорожного движения. При переходе через дорогу самокат необходимо катить рядом с собой, а не ехать на нем. Не используйте самокат в сильный дождь и ветер. Помните, что категорически нельзя ездить на самокате в состоянии опьянения», - заключил Гержик.