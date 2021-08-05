Правильно! Белые грибы ценятся за вкусовые качества и универсальность – их можно варить, сушить и солить, мариновать и жарить. У него похожая на клубень или цилиндр ножка до 6 сантиметров в ширину с белым или светло-буроватым сетчатым рисунком, а шляпка – выпуклая и темно-бурая, губчатая снизу.

Нет, это опасный двойник белого гриба – ядовитый сатанинский гриб. На срезе его мякоть становится розовой или лиловой, а белый гриб никогда не меняет цвет на изломе. Это гриб с толстой ножкой желтоватого оттенка и темно-розовым сетчатым рисунком, выпуклой белой шляпкой сверху. Снизу – красного цвета.