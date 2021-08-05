Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию
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Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (1/0)
Начнем с простого. Как выглядит белый гриб – самый желанный в корзинке любого грибника?
У него похожая на клубень или цилиндр ножка до 6 сантиметров в ширину с белым или светло-буроватым сетчатым рисунком, а шляпка – выпуклая и темно-бурая, губчатая снизу.
Правильно! Белые грибы ценятся за вкусовые качества и универсальность – их можно варить, сушить и солить, мариновать и жарить.
Это гриб с толстой ножкой желтоватого оттенка и темно-розовым сетчатым рисунком, выпуклой белой шляпкой сверху. Снизу – красного цвета.
Нет, это опасный двойник белого гриба – ядовитый сатанинский гриб. На срезе его мякоть становится розовой или лиловой, а белый гриб никогда не меняет цвет на изломе.
У него коричневая выпуклая шляпка с серым или желтым оттенком, снизу – розоватая. Ножка у гриба клубневидная толщиной до 4 сантиметров, немного светлее шляпки, с сетчатым темным рисунком.
Упс, это горчак, или горький гриб. В молодом возрасте его легко спутать с белым грибом. Главное отличие – темный рисунок на ножке. Из-за своего вкуса горчак непригоден в пищу.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (2/0)
У какого гриба полукруглая маслянистая шляпка с бугорком по центру, сначала красно-бурая, а затем – желто-охряная?
Фото pixabay © Фото
У маслят
Вы правы. Эти грибы встречаются в хвойных и смешанных лесах. В Подмосковье их стоит искать в Савеловском, Казанском и Киевском направлениях.
У подосиновиков
Ну что вы! У подосиновиков красна-оранжевая шляпка (иногда может быть белой). А еще их легко отличить по толстой ножке.
У рыжиков
Не угадали. У рыжиков желто-розовая или оранжево-красная окраска шляпки, а сама она – вогнутая.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (3/0)
А что это за гриб? У него плоская (иногда вогнутая) светло-серая, с темными пятнами шляпка диаметром до 20 сантиметров, серо-желтая ножка светлее шляпки длиной до 12 сантиметров, гладкая и вздутая посредине или внизу.
Бледная поганка
Нет, у бледной поганки шляпка намного меньше – от 6 до 10 сантиметров, а цвет варьируется от оливкового у молодых грибов до бледного у взрослых.
Груздь сизый
Верно! Искать грузди стоит в хвойных и березовых лесах.
Волнянка
А вот и нет. Волнянка, или волнушка розовая, отличается цветом шляпки – она розовая или желтовато-розовая. А еще шляпка волнянки – вдавленная в центре и с закрученными краями.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (4/0)
Маленькая шляпка диаметром 3-10 сантиметров с кожицей различных оттенков: от медово-коричневого до зеленовато-оливкового с темным центром. Ножки длиной 8-10 сантиметров, сверху желто-коричневые, а снизу – коричнево-бурые. Растет большими семьями. Про какой это гриб?
Фото adege © pixabay
Вешенка
Нет. Вешенки тоже растут кустиками, но ножка у них обычно очень короткая.
Галерина окаймленная
Близко, но нет. Этот гриб действительно похож на опенок, но он очень ядовит. Галерина значительно меньше и темнее опят.
Опенок
Правильно! Опята обычно растут в сырых лесах, а чаще всего встретить их можно на деревьях и пнях.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (5/0)
А в ядовитых грибах вы разбираетесь? Белая гладкая и блестящая шляпка диаметром от 3,5 до 10 сантиметров, длинная и тонкая белая ножка с утолщением в основании – что это?
Фото Константин Чалабов © РИА Новости
Мухомор весенний
Все верно. Это очень опасный гриб – отравление им сопровождается рвотой, диареей, потерей сознания и может привести к летальному исходу.
Свинушка тонкая
Нет. У свинушки тонкой шляпка варьируется от серо-бурого до ржаво-бурого цвета. Это гриб может вызвать сильную аллергическую реакцию.
Строчок
Не угадали. Шляпка этого гриба желтовато- или красновато-коричневая и напоминает головной мозг или грецкий орех. В строчках содержатся токсины, которые могут вызвать тяжелое отравление.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (6/0)
Знаете ли вы, как выглядят лисички?
Гриб с желтой воронковидной мясистой шляпкой диаметром 2,5-4 сантиметра с завернутыми краями. Низ шляпки состоит из узких желтых складок, сросшихся с короткой толстой ножкой.
Бинго, это лисичка! Это деликатесный гриб, который очень легко собирать, – он почти не крошится и не мнется.
Гриб с медно-красной или бледно-желтой воронковидной шляпкой диаметром 1,5-6 сантиметров с опущенным краем. Низ шляпки состоит из узких складок, которые спускаются на тонкую, часто изогнутую ножку.
Неверно. Это ложная лисичка, или говорушка оранжевая. Их относят к условно-съедобным грибам, однако микологи не рекомендуют употреблять их в пищу.
Гриб с яркой желтой или охристой выпуклой шляпкой диметром до 12 сантиметров, снизу – белый. Имеет цилиндрическую или сужающуюся книзу ножку.
Нет, это желтая сыроежка – съедобный гриб с островатым привкусом.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (7/0)
Этот гриб напоминает пришельца. Его высота варьируется от 6 до 15 сантиметров. Охристо-желая, серая или коричневая шляпка похожа на яйцо и занимает половину высоты гриба. А еще в шляпке есть множество округлых ячеек-углублений. Как он называется?
Фото Gzirk © wikipedia.org
Мухомор пантерный
Ну что вы! У него действительно похожая расцветка, но никаких углублений в шляпке нет, напротив – его можно отличить по характерным белым хлопьям, выдающимся над шляпкой.
Трюфель
А вот и нет. У трюфеля темное клубневидное тело, а ножки и вовсе нет, так как гриб растет под землей.
Сморчок
Вы правы! Этот гриб можно употреблять в пищу после отваривания в кипящей подсоленной воде в течение 10-15 минут либо после сушки.
Груздь или поганка? Угадай гриб по описанию (8/0)
И последний вопрос. Вы наверняка знаете, как выглядит шампиньон. А сможете распознать его несъедобного собрата – дождевик шиповатый?
Он белого цвета, булавовидной формы и с маленькими наростами на шляпке.
Угадали! Дождевик шиповатый можно употреблять в пищу, но только нужно выбирать молодые грибы – мякоть у них будет белой или сероватой. А когда она пожелтеет, дождевик станет несъедобным.
У него светлая шляпка с желтоватыми пятнами, ножка с двойным кольцом, а еще при срезе он издает чернильный запах.
Нет. Это же ложный шампиньон или шампиньон желтокожий – ядовитый гриб. Его легко отличить от съедобных шампиньонов по запаху и быстро желтеющему срезу.
У этого гриба шляпка и ножка практически одного цвета – обычно белые, серые или коричневатые. Шляпка выпуклая с серыми пластинками без лилового или розового оттенков. Ножка длинная, часто изогнутая.
Упс, ошибка. Это полевка ранняя, или агроцибе. Гриб действительно напоминает шампиньон, он даже съедобен, но обычно слишком горчит.
Мастер тихой охоты
Ничего себе – вы настоящий профи! В лесу вы чувствуете себя как дома и точно знаете, где скрывается нужный вам гриб. В вашей корзинке обычно оказываются только лучшие экземпляры. Продолжайте совершенствоваться, а главное – не забывайте делиться знаниями с начинающими грибниками!
Начинающий грибник
Вы неплохо разбираетесь в грибах и вряд ли принесете домой что-то смертельно опасное. Однако вам часто приходится подглядывать в справочник, чтобы узнать, чем же подберезовик отличается от подосиновика. Главное – не забрасывайте обучение. Со временем вы точно станете настоящим профи, от которого не укроется ни один гриб.
Профан
Отпускать вас одного в лес опасно – похоже, грибы вы видели только на полке в магазине или детской книжке. Отправляйтесь по грибы только с более опытным товарищем и не забывайте внимательно осматривать находку, прежде чем ее срезать. А еще обязательно изучите ядовитые грибы региона. Уверены, со временем все получится!
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