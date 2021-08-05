РИАМО - 5 авг. Огнеборцы потушили пожар в строящемся здании на Земляном Валу в центре столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 13:26 в четверг. В здании по адресу: Земляной Вал, д. 37 к.1 горели деревянные настилы на общей площади около 20 кв. м.

В 13:53 пожар был локализован и в 14:03 ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Москвичам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара нужно незамедлительно позвонить по телефону «101».