РИАМО - 5 авг. Строительство самого высокого колеса обозрения в Европе и многофункционального комплекса «Солнце Москвы» продолжается, сейчас там устанавливают обод внутреннего кольца, сообщает пресс-служба аттракциона.

Также на аттракционе идет подготовка к соединению с посадочным вокзалом. Также начался этап разработки плана мероприятий по антитеррористической защищенности и предотвращению нештатных ситуаций, который обеспечит не только безопасность посетителей, но и объекты в целом.

В рамках проекта предусмотрена многоуровневая система безопасности. Это связано с тем, что на единой территории находятся два разных объекта – колесо обозрения и МФК, относящиеся к объектам культуры и торговли.

Так, каждому посетителю, прежде чем попасть в многофункциональный комплекс или на аттракцион нужно будет пройти осмотр на посту охраны, который оснащен арочными и ручными металлодетекторами, интроскопом, приборами для обнаружения огнеопасных и легковоспламеняющихся жидкостей в закрытых сосудах, а также газоанализатором паров взрывчатых веществ.

Также безопасность будет обеспечивать кинологический расчет, который без промедления может исследовать вызывающие подозрение вещи и предметы без приостановки работы аттракциона.

Согласно регламенту по обеспечению антитеррористической защищенности, тщательному осмотру будут подвергаться личные вещи, оставленные в камере хранения или забытые на территории «Солнце Москвы». Наблюдать за посетителями также будут и в кабинках аттракциона — каждая из которых оснащена камерами видеонаблюдения и системами для связи с оператором.

«Солнце Москвы» — самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе Южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано тридцатью закрытыми кабинами, высотой 3,1, шириной 2,9 и длинной 3,3 метра, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек.

Объект начали возводить в конце 2019 года и планируют завершить во втором полугодии этого года.