РИАМО - 5 авг. По меньшей мере 188 соцобъектов, построенных за счет инвесторов, планируют передать Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Все эти объекты строятся или находятся на стадии проектирования в Москве. Всего на стадиях строительства и проектирования находятся 328 инвестиционных соцобъектов.

Так, согласно планам, 57% новых внебюджетных социальных объектов будут находиться в городской собственности. Еще 38% (123 объекта) планируется оставить в коммерческом использовании. По 5% (17 объектов) решение пока не принято.

Таким образом, на балансе города окажется 77 школ на 65 тыс. мест, 103 детских сада на 25 тыс. дошколят и 8 поликлиник, рассчитанных суммарно на 2 215 посещений в смену.

Частными станут 25 школ, 92 детсада и 6 клиник. По 9 школам, 6 ДОУ и 2 клиникам решение будет принято позже.

«Каждый запроектированный инвестором соцобъект детально прорабатывается с комплексом социального развития города Москвы. Анализируется сложившаяся городская среда, учитывается, какие действующие образовательные и медицинские объекты находятся рядом с новой застройкой, насколько они заполнены», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.