РИАМО - 5 авг. Восстановление экономической активности в городе привело к росту поступлений от торгового сбора в бюджет Москвы, в 1 полугодии 2021 года они составили 4,4 млрд рублей. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,4% превышает объем поступлений за первые шесть месяцев 2019-го, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торговый сбор является обязательным платежом для организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли. Он был введен в Москве в 2015 году, и с его помощью город решил одновременно несколько задач: выровнял условия налогообложения для всех торговых предпринимателей за счет дифференцированных ставок сбора, обеспечил здоровую конкуренцию в торговле, создал мощный стимул для легализации бизнеса, а также обеспечил пополнение бюджета.

«За весь этот период торговый сбор уже принес городскому бюджету свыше 45 млрд рублей. При этом для честного бизнеса он не создает дополнительной налоговой нагрузки: предприниматель может вычесть уплаченный торговый сбор из налога на прибыль, налога в рамках упрощенной системы налогообложения или налога на доходы физических лиц», - отметил заммэра.

«В 2021 году рост платежей не только восстановился, но и вырос, в том числе за счет прекращения действия льгот по торговому сбору для некоторых категорий налогоплательщиков. А именно, с 2021 года уплачивать торговый сбор стали владельцы вендинговых автоматов, а также организации, осуществляющие торговлю на территории агропродовольственных кластеров и на объектах федеральной почтовой связи. На конец июня плательщиками торгового сбора в Москве являлись 23 тысячи предпринимателей», - отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.