РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым оценил ход проделанных работ по комплексному благоустройству двора у дома №1 на улице Пролетарской в микрорайоне Железнодорожный, общая сумма работ составляет более 14 млн рублей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству бортового дорожного камня, покрытий тротуаров и детской площадки. Все работы планируют закончить до конца сентября.

«Этого очень хотели жители, мы провели встречу с активом домов. Эту территорию полностью благоустроят. Здесь будет все необходимое для отдыха, а также активного досуга детей и взрослых. Комплексное благоустройство – это когда во дворе преображается все – и освещение, и дорожки. Стоимость работ превышает 14 млн рублей», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что комплексное благоустройство данного двора проводят за счет городского бюджета с участием региональных средств по программе «Формирование комфортной городской среды».

В ходе работ отремонтируют асфальт на внутридворовых проездах, обустроят дополнительные парковочные места, обновят тротуары, сделают 2 дренажных колодца для ликвидации подтопления территорий.

Для детей до 14 лет во дворе оборудуют новую игровую площадку площадью 200 кв. м. По просьбе жителей будет сохранен и существующий игровой комплекс. Благодаря обновлению двора сделают контейнерную площадку, освещение и проведут озеленение территории.