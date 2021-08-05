РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Работы по строительству детского сада на 150 мест в ЖК «Новоград Павлино» подмосковной Балашихи выполнили более чем на 90%, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

В четверг Юров провел выездное совещание по строительству социальных объектов в ЖК «Новоград Павлино».

«К нам обращались жители микрорайона по вопросу сокращения сроков строительства школы и детского сада. Застройщик значительно увеличил темпы строительства. Сегодня детский сад на 150 мест готов более чем на 90%. Осталось наполнить здание необходимым оборудованием и мебелью, завершить благоустройство», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что школу на 1,6 тыс. мест планируют ввести в эксплуатацию в декабре текущего года. Она позволит значительно сократить обучение во вторую смену детей данного микрорайона.