РИАМО - 5 авг. Есть признаки, по которым можно отличить арбуз с высоким содержанием нитратов от качественных и полезных плодов, сообщил агроном Владимир Викулов.

Он напомнил, что нитраты попадают в арбузы вместе с сельскохозяйственными удобрениями. Как правило, вредные вещества содержатся в самых ранних бахчевых.

«Арбузы проверять обязаны, должна быть сертификация их качества. Однако бумага об отсутствии нитратов в арбузе зачастую оформляется по принципу «бумага все стерпит». Тут многое зависит от покупателя. Надо уметь выбирать арбузы», – сказал Викулов в эфире радио Sputnik.

Покупателя должна насторожить толстая бугристая корка на арбузе. Викулов уточнил, что поверхность арбуза должна быть гладкой. Не бывает сортов арбузов с бугристой коркой.

«Бугристость арбуза говорит о том, что у него достаточно развита корка, и она при разрезе будет значительно толще обычной. Такая корка говорит о высоком содержании нитратов», – отметил агроном.