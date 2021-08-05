РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В городском округе Мытищи обсудили меры фиксации и пресечения нарушений и конфликтов при выгуле домашних животных, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В четверг в Мытищах состоялось выездное заседание комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка на тему: «О практике применения законодательства Московской области в части выгула домашних животных».

В рамках мероприятия состоялась дискуссия между представителями государственных надзорных и исполнительных органов, общественниками и активными жителями. Присутствующие обсудили ряд вопросов, которые требуют детальной проработки, в частности - фиксацию нарушений и конфликтных ситуаций.

Начальник отдела благоустройства управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Роман Комлев отметил, на территории города существует порядка 8 площадок для выгула собак, еще одна есть на территории ТУ «Пироговский». Он добавил, что от жителей поступают пожелания на устройство новых площадок.