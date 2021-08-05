РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. Сразу 5 нарушений природоохранного законодательства выявили инспекторы эконадзора в деятельности строительной компании «Осенний квартал» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Административное расследование проведено по обращению жителей, размещенному на портале «Добродел».

«Главное нарушение выразилось в загрязнении водного объекта. Из коллектора, принадлежащего компании, неочищенные ливневые стоки сливались в Рупасовские пруды, которые имеют гидравлическую связь с рекой Работней, она тоже могла быть загрязнена», – сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что был выявлен еще ряд нарушений: компания не стоит на учете в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, не вносит плату за это воздействие, а также не ведет отчетности по образованию и движению отходов. По совокупности нарушитель оштрафован на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Состояние Рупасовских прудов взято на особый контроль.