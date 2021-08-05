РИАМО - 5 авг. Россиянина Василия Мизинова сняли с дистанции из-за нарушения правил по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпиаде в Токио, сообщает Федеральное агентство новостей.

Спортсмен не закончил состязание. Он несколько раз получил предупреждение за нарушения во время прохождения дистанции, а еще был остановлен на 2 минуты. Четвертое предупреждение стало решающим – россиянин сошел с дистанции.

В начале в протоколе выставили отметку «дисквалифицирован», а затем скорректировали ее указав «не финишировал». Продолжить борьбу за олимпийскую награду Мизинов не сможет.

Россию в последующих состязания по спортивной ходьбе представит Эльвира Хасанова. Ей предстоит пройти дистанцию на 20 км среди женщин.

Олимпиада стартовала в Токио 23 июля. Завершатся Игры 8 августа.