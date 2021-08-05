РИАМО - 5 авг. Главный врач городской больницы №52 Марьяна Лысенко назвала сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в столице. Это произойдет к марту 2022 года, сообщает Nation News.

«Формирование у нас коллективного иммунитета может осуществиться где-то к февралю-марту следующего года», — сказала Лысенко в ходе онлайн-консилиума «Защита от Covid-19: меры против новой коронавирусной инфекции».

Для осуществления этих прогнозов, по словам врача, необходимо сохранять нынешние темпы вакцинации.

Лысенко подчеркнула, что эта процедура должна быть добровольной. С ней согласился главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

За сутки в Москве выявили 3227 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в столице выявили 1 519 621 случай заражения.

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