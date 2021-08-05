РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В День физкультурника, 14 августа, в городском округе Люберцы пройдет спортивный праздник, во время которого будут организованы разнообразные турниры. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

14 августа Московская область отметит День физкультурника. В этом году Люберцы станут центральной областной площадкой события. Для всех участников и гостей региональное министерство спорта и комитет по физической культуре и спорту округа подготовили большой спортивный праздник. Его торжественное открытие состоится в 11:00.

В этот день на площади перед администрацией пройдут соревнования по стритболу на Кубок Д.Я. Берлина (региональный этап «Оранжевый мяч»). Здесь же состоятся турниры по киберспорту (Фифа), лазертагу, шахматам, настольному теннису, дартсу, страйкболу, будет работать интерактивный тир. На стадионе «Торпедо» юные футболисты поучаствуют в региональном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола. Во дворце спорта «Триумф» пройдет турнир «Кубок городов по новусу».

Регистрация на все турниры - на сайте живуспортом.рф.

День физкультурника отмечается ежегодно во вторую субботу августа.