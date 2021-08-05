РИАМО - 5 авг. Жилой дом, построенный по столичной программе реновации, введут в эксплуатацию в этом году в Головинском районе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Объект находится по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 55а. Сейчас там рабочие заканчивают возводить конструкций здания, ведут остекление и проводят отделочные работы. Также идет устройство внутренних инженерных систем.

Дом рассчитан на 225 квартир - 55 однокомнатных, 135 двухкомнатных и 35 трехкомнатных. Четыре квартиры оборудуют для маломобильных жильцов.

На фасад здания установят короба под кондиционеры. На первом этаже откроются коммерческие предприятия – магазины, салоны красоты, аптеки и так далее.

Вход в здание, пол вестибюля и холла с лифтами будут находиться на одном уровне с землей, так что родители с колясками и маломобильные люди смогут войти в подъезд без посторонней помощи.

Около входа в подъезд появится плитка с шероховатой поверхностью, чтобы жильцы не поскользнулись.