РИАМО - 10 авг. Компания «Пластика Окон» вместе с производителем профильных систем Co-Ex Melke открыли самый большой большой шоурум в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Это самый большой салон окон не только в Москве, но и на территории всего Центрального федерального округа. Здесь смогут приобрести товар не только розничные клиенты, но и дилеры. Также шоурум открыт для тех, кто хочет стать переработчиком профильных систем Melke.

Площадь салона – 400 «квадратов». На двух этажах можно найти окна, двери, балконное остекление, балконные блоки и ремонт «под ключ». Также в шоуруме можно приобрести раздвижные порталы из пластика и алюминия.

Покупателям доступен широкий выбор одно-, двух- и трехстворчатых окон с различными видами открывания в белом цвете и с ламинацией. Шоурум удобен тем клиентам, которые хотят вживую увидеть товар.

Посетителей удивит эксклюзивный дизайн салона, продуманный до мелочей. Благодаря этому удастся избежать очередей и получить консультацию от специалиста. В выставочном зале находится специальная лаундж-зона, где можно не только отдохнуть с чашкой кофе, но и полистать буклеты о продукции. В материалах расписана информация по каждой из систем с их описанием, плюсами и вариантами остекления.

Главной задачей при открытии шоурума была демонстрация Co-Ex – инновационной технологии производства профильных систем, которая эксклюзивно в России представлена только в Melke.

пресс-служба компании «Пластика Окон»

На экспозиции наглядно показаны все этапы сложного процесса рециклинга остатков и обрезков ПВХ, и его производная – смесь, которая впоследствии станет внутренним слоем профиля. Также показано, что для внешнего слоя используется смесь из ингредиентов высшего качества, которая тоже представлена в шоуруме.

В секретный состав компаунда для внешнего слоя входят только высококачественные европейские аддитивы, благодаря которым профили имеют качественную белоснежную глянцевую структуру. В этом можно убедиться, увидев легендарное супертрио (окна Smart, Evolution, Art), также представленное в данном офисе продаж.

При этом поездку в шоурум «Пластики Окон» можно совместить с посещением крупнейшего мебельного центра, где представлен огромный выбор всего необходимого для квартиры, дома и офиса.

Дилеры шоурума и те, кто собирается стать переработчиком профильных систем Melke, также не будут обделены вниманием. Для них разрабатывали дизайн так, чтобы всем было комфортно. На втором этаже расположена переговорная комната, где менеджеры проконсультируют, расскажут о преимуществах работы и дадут полную информацию о скидках, акциях и вариантах сотрудничества.

У шоурума комфортная транспортная доступность: 3 минуты пешком от метро «Автозаводская», удобные съезды с Садового кольца и ТТК. Кроме того, в непосредственной близости всегда есть свободная парковка.

Адрес шоурума: Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26с. ​