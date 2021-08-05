РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. В подмосковном Щелкове от коронавируса вакцинировано 46% взрослого населения - это порядка 86,2 тыс. человек, сообщается на сайте администрации городского округа.

Вакцинацию можно пройти в стационарных пунктах: поликлиника №1 (ул. Фрунзе, 1); поликлиника №2 (ул. Парковая, 8); поликлиника №3 (ул. Гагарина, 6А); поликлиника №4 (ул. Беляева, 35А); Фряновская больница (ул. Текстильщиков, 6); Монинская поликлиника (ул. Центральная, 1А); Загорянская поликлиника (ул. Горького, 6); Трубинская поликлиника (с. Трубино, 34); Медвежьеозерская поликлиника (д. Медвежьи Озера, 72); поликлиника п. Свердловский (ул. Центральная, 5); филиал №3 Щелковской областной больницы (п. Биокомбината, 7А); филиал №4 больницы (г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, 10).

Поликлиники работают по будням с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 15:00. На прием в стационарные пункты необходимо предварительно записаться через региональный портал госуслуг, по номеру 122 или в регистратуре медучреждения.

Мобильные пункты: гипермаркет «Глобус» (Пролетарский пр-т, 18) ежедневно 15:00-20:00, суббота и воскресенье 10:00-15:00; Центральный рынок (цокольный этаж, павильон 9) среда и суббота 10:00-14:00; МФЦ «Мои документы» (ул. Свирская, 2А) понедельник - суббота 10:00-14:00; торговый центр «Этажи» (ул. Талсинская, 6Б) вторник и пятница 15:00-19:30, воскресенье 10:00-14:00; ТЦ «Пилот» (ул. Радиоцентра №5, вл. 7А) четверг 15:30-19:30.

В мобильные пункты вакцинации запись не нужна - врачи принимают в порядке живой очереди. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Круглосуточный пункт работает в филиале №3 Щелковской областной больницы предварительная запись не нужна.

Ночной пункт открыт в Монинской поликлинике ежедневно с 20:00 до 08:00. Запись по телефону 122 или через «Госуслуги».

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