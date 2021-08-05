РИАМО - 5 авг. В предстоящие выходные столичный регион ожидает облачная погода, кратковременные дожди, а столбики термометра поднимутся до плюс 29 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Атмосферное давление будет в приделах нормы. В субботу в области дневная температура составит плюс 25-27, в ночное время – плюс 12-15 градусов. В Москве в дневные часы - плюс 24-28, ночью - плюс 15-17. Также остается вероятность локальных кратковременных дождей», — сказала Позднякова.

Она добавила, что в воскресенье в Москве и области средняя температура воздуха днем составит плюс 27-29 градусов, а в ночное время – плюс 17-19. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в эти дни будет на 4 градуса выше климатической нормы, неблагоприятных погодных явлений не ожидается. ​

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