РИАМО - 5 авг. Следователи выявили новые эпизоды по делу задержанного в Подмосковье за подготовку теракта 21-летнего иностранца, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Молодой человек был задержан в июне этого года. При обыске у него нашли компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Обвиняемый вступил в террористическую организацию ИГ (запрещена в России - ред.) и прошел видеообучение от экстремистов-вербовщиков.

Сейчас мужчина подозревается в подготовке к теракту на территории России путем подрыва самодельного взрывного устройства, а также в прохождении специального обучения в целях осуществления террористической длительности в РФ.

По уголовному делу проводятся генетические, взрыво-технические, лингвистические и психолого-психиатрические экспертизы. Молодой человек в настоящий момент находится под стражей.

Видео задержания подозреваемого в подготовке теракта в Подмосковье>>