РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 авг. В образцовом коллективе «Изостудия «Радость» Котельников начался сезон рисования на природе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Рисуя на природе, ребята учатся постигать красоту привычных глазу пейзажей: скамеек, утопающих в зелени деревьев, уходящих вдаль аллей, разнообразных малых архитектурных форм. На пленэре дети развивают свою наблюдательность, цветовое восприятие, замечают игру света и тени, пытаются воспроизвести перспективу.

Подробности и расписание занятий можно уточнить по телефону: 8(926)155-68-25 - руководитель студии Елена Богданова.