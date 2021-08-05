РИАМО - 5 авг. Более 56 тысяч родителей проактивно получили на свои счета выплаты на школьников. Выплата в размере 3 тыс. была перечислена многодетным семьям и 13 тыс. получили семьи с невысокими доходами, воспитывающие детей-инвалидов, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«Автоматически выплата была перечислена тем семьям, которые в прошлом году получали эти выплаты», – рассказала Ирина Каклюгина.

По ее словам, если выплата не поступила автоматически, одному из родителей необходимо подать электронное заявление на комплексную услугу «Скоро в школу» через региональный портал госуслуг.

«При этом все необходимые сведения социальная защита запросит самостоятельно. Родителю никаких справок предоставлять не нужно. Особое внимание мы уделяем семьям с низким доходом, в которых ребенок идет в первый класс, они получат набор первоклассника – рюкзак со всеми необходимыми письменными принадлежностями. Рюкзак мы доставим семьям на дом в любое удобное для них время», – отметила Каклюгина.