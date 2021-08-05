РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. 12-летний житель поселка Фряново подмосковного Щелкова Саша Трунов, который спас упавшего в пруд мальчика, получил благодарственные письма и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Андрея Булгакова, сообщается на сайте администрации городского округа.

Трунов приехал на спортивную тренировку на час раньше и пошел погулять на пруд за стадионом, который заболотился. На берегу Саша увидел 8-летнего мальчика — он измерял глубину большой палкой. В какой-то момент палка выскользнула у мальчика из рук, и он, потеряв равновесие, и упал в болото. Его сразу стало затягивать в трясину.

Саша схватил палку, протянул ее мальчику и попытался его вытащить. Это не помогло. Тогда подросток бросил утопающему одну сторону своей толстовки, лег на землю и вытянул ребенка из болота. А потом проводил мальчика домой. Тот благодаря Саше не пострадал.