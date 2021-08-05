РИАМО - 5 авг. Подмосковные следователи завершили расследование в отношении 39-летнего жителя Санкт-Петербурга, обвиняемого в покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Следствием установлено, что в марте 2021 года злоумышленник в Санкт-Петербурге получил наркотическое средство – мефедрон, которое должен был перевезти и разложить в тайниковые закладки на территории г.о. Клин», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Однако правоохранители в лесополосе в Клину обнаружили и изъяли сделанные подозреваемым закладки, в которых находилось 10 кг мефедрона.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Клинский городской суд для рассмотрения по существу.