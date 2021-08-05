РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. Реконструкция стадиона «Труд» в поселке Фряново подмосковного Щелкова пройдет в 2 этапа, первый завершится в ноябре текущего года, сообщается на сайте администрации городского округа.

В июне глава округа Андрей Булгаков посетил поселок в рамках «выездной администрации». На встрече жители рассказали, что стадион очень востребован, но находится в плохом состоянии. Поэтому было принято решение привести его в порядок.

Работы будут разделены на два этапа, первый завершится уже в ноябре. Планируется в рамках первого этапа провести реконструкцию футбольного поля, оборудовать беговые дорожки, сделать основание под трибуны и оградить периметр стадиона.

В рамках второго этапа планируется восстановить баскетбольную и волейбольную площадки, площадку ГТО, трибуны. Также будет обустроена въездная группа, появится новое освещение и административно-бытовой комплекс. Эти работы запланированы на 2022 год.